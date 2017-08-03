ФОТО: Названы самые популярные в Instagram Stories звезды моды

Gazeta.ru
четверг, 3 августа 2017 г. 12:07
Стали известны самые популярные в сервисе Instagram Stories звезды моды, сообщает The Cut. В список вошли топ-модели, модные блогеры и бренды.
© Vida Press

Первое место заняла модель Эмили Ратаковски (на фото), второе – блогер Кьяра Ферраньи.

A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on Jul 27, 2017 at 11:51am PDT

На третьей строчке – модель Кэндис Свейнпол, на четвертой – модель Хейли Болдуин, на пятой – модель и актриса Кара Делевинь.

Далее следуют модель Адриана Лима, дизайнер Виктория Бекхэм, модели Миранда Керр и Джиджи Хадид. Замыкает десятку Dior – единственный бренд в топ-10.

В рейтинге также Dolce&Gabbana, модели Кендалл Дженнер и Жизель Бундхен, Louis Vuitton и дизайнер Кристиан Лубутен.

Gazeta.ru
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