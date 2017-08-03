ФОТО: Названы самые популярные в Instagram Stories звезды моды

В рейтинге также Dolce&Gabbana, модели Кендалл Дженнер и Жизель Бундхен, Louis Vuitton и дизайнер Кристиан Лубутен.

На третьей строчке – модель Кэндис Свейнпол, на четвертой – модель Хейли Болдуин, на пятой – модель и актриса Кара Делевинь.

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