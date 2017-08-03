ФОТО: Названы самые популярные в Instagram Stories звезды моды

Стали известны самые популярные в сервисе Instagram Stories звезды моды, сообщает The Cut. В список вошли топ-модели, модные блогеры и бренды.
Первое место заняла модель Эмили Ратаковски (на фото), второе – блогер Кьяра Ферраньи.
На третьей строчке – модель Кэндис Свейнпол, на четвертой – модель Хейли Болдуин, на пятой – модель и актриса Кара Делевинь.
Далее следуют модель Адриана Лима, дизайнер Виктория Бекхэм, модели Миранда Керр и Джиджи Хадид. Замыкает десятку Dior – единственный бренд в топ-10.
В рейтинге также Dolce&Gabbana, модели Кендалл Дженнер и Жизель Бундхен, Louis Vuitton и дизайнер Кристиан Лубутен.