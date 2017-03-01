ФОТО: Названы лучшие песни и исполнители года в латвийской музыке

SHOWTIME!
среда, 1 марта 2017 г. 13:09
28 февраля в театре "Дайлес" прошла ежегодная церемония вручения национальной латвийской премии в области звукозаписи "Золотой микрофон".
© DELFI.lv

Лучшим альбомом года был назван "Propeller" группы Carnival Youth, который также получил премию в категории "Лучший альтернативный или инди-поп альбом".

Лучшая песня - "Debesis iekrita tevī", записанная совместно группами Prāta vētra и Musiqq, композиция также получила приз зрительских симпатий.

В целом премию вручили в 19 категориях. Лучшим поп-альбомом назван "Fantastiski" группы Rīgas modes. Рок-альбом - "Perfekta rītdiena" (Dzelzs vilks), лучший клип - "Vienaldzības" (Агнесе Раковска), лучшая концертная запись - Интарс Бусулис с Лиепайским симфоническим оркестром.

Лучший альбом в академической музыке - "Canticum Canticorum", лучший альбом в стиле джаз или блюз - "Yours Faithfully", лучший электронный альбом - "Swan Lake", лучший хип-хоп альбом - "Mesa", лучший инструментальный альбом - "Z Atmosfēras", лучший альбом в жанре шлягер-музыки - "Ar smaidu saulrietā", лучший альбом народной музыки - "Trejdeviņi koklētāji", лучший детский альбом - "Mamma mani apēdīs", лучший дебют - Юст Сирмайс. Особый приз за вклад в латвийскую музыку получила руководитель знаменитого ансамбля Dzeguzīte Дайла Мартинсоне.

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