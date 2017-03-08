ФОТО: Наташу Королеву не узнали без макияжа

Толстовка с Микки Маусом, шапка с помпоном, спортивная куртка — самая удобная одежда для прогулок, по мнению певицы. Снимок артистка приурочила к международному женскому дню. “Милые девочки! С наступающим! А тем временем, за мной кто-то подсматривает, этот синий явно меня кадрит!” — пошутила красавица, намекая на экран, висящий позади нее.

Интересно, что некоторые даже не узнали Королеву без макияжа. Фолловеры отметили, что не привыкли видеть звезд вне сценического образа. “Ой, это кто? Наташа, неужели вы? Не могу точно понять…”, “Без косметики вы другая”, “Наташа, в этой шапочке не узнала тебя. Спасибо за поздравления. Тебя тоже с праздником весны, восьмым марта!”, “Подкраситься чуть-чуть надо бы, а так все хорошо”.

А вот то, что в свои 43 года женщина выглядит гораздо моложе, заметили все. Кроме того, подписчики оценили смелость и отсутствие комплексов певицы.

“Наталья, как я люблю, что вы не боитесь показаться натуральной! Вы единственная в шоу-бизнесе в мире. Остальные только вид делают… Мое искреннее уважение!”, “Кадрит, потому что вы красавица даже без макияжа! С праздником!”, “Наташа, и вас с наступающим! Цветите так же шикарно и дальше!”

A post shared by Наташа Королева (@natellanatella) on Mar 6, 2017 at 9:41pm PST

К слову, артистка не стесняется не только естественной красоты, но и своей раскрепощенности, заводного характера. Так, на 14 февраля женщина вместе с супругом Сергеем Глушко показали фанатам эротический танец. Ролик, выставленный в “Инстаграме”, взволновал многих. В полутьме влюбленные двигались в такт музыке, периодически заигрывая друг с другом. Мужчина сбросил с себя одежду, а Наташа его легонько отшлепала.

A post shared by Наташа Королева (@natellanatella) on Feb 14, 2017 at 12:55am PST

Но не все у звездной четы сводится к юмору. О многих вопросах Королева рассуждает серьезно.

“Я всегда мечтала о большой дружной семье — такой, которая была у меня в детстве. Уже достаточно долгое время мы с мужем Сергеем пытаемся завести второго ребенка. Не оставляем надежды на то, что в стенах нашего дома вновь зазвучит детский смех. Когда у нас родился сын, решили не торопиться — обоим хотелось заниматься карьерой. Работа закружила, прошли годы. Последние несколько лет детский вопрос нас сильно волнует. Хочется девочку, сестренку Архипу”, — рассказывала она “СтарХиту”.