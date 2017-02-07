ФОТО: Натали продемонстрировала заметно округлившийся живот

На съемки Натали приехала в просторном платье, однако даже сквозь него был заметен сильно округлившийся живот певицы. В перерывах между работой на камеру, исполнительница и телеведущий много шутили и фотографировались. “Спасибо, Андрей, за бесконечный оптимизм! За добрые слова!” — написала Натали после съемок. В социальных сетях появился забавный кадр со съемок программы. Малахов позировал фотографу, стоя перед звездой эстрады на одном колене.

Напомним, что певица с мужем — Александром Рудиным уже выбрали клинику, где появится на свет их третий ребенок. “Мы с мужем очень счастливы, — рассказала Натали. — Уже решили — рожать буду в России, заграничные клиники даже не рассматриваем”.

Кстати, Натали узнала о предстоящей беременности чуть больше года назад. Женщина принимала участие в одном из выпусков передачи “Битва экстрасенсов”. Во время испытания победительница шестнадцатого сезона Виктория Райдос намекнула, что артистка может готовиться к пополнению в семье. “Виктория сказала, что рядом со мной стоит фантом ребенка — дух, который хочет появиться на свет через меня, — рассказывала Натали. — Возраст у меня сейчас не юный — скоро 43 года, поэтому были определенные страхи по поводу беременности, но я поверила Виктории, понимая, что этот ребенок мне необходим”.