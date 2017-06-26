ФОТО: Наследница Swarovski сыграла свадьбу в платье за $900 тысяч

23-летняя красавица, платье которой вызвало всеобщее изумление, — наследница империи Swarovski. И да, оно стоило вдвое больше, чем платье британской принцессы без кавычек.

Кейт Мидлтон выходила замуж в наряде от модельера Александра МакКуина, которое оценивали в 400 тысяч долларов. Одеяние от дизайнера Майкла Синко, выполненное с использованием 500 (!) тысяч кристаллов Swarovski стоит 900 тысяч долларов! И Пол Сваровски, предок знаменитого основателя компании, выдавал замуж свою дочь в одном из самых дорогих в мире платьев.

Есть и самое дорогое. Цена — 8,3 миллиона долларов. Его в 2013-м представил японский дизайнер Гинза Танака. Оно украшено 502 бриллиантами и тысячами жемчужин. Но история умалчивает имя той, кто купил его и купил ли вообще.

А платье Виктории Сваровски сам бог велел украсить знаменитыми на весь мир стразами. Полмиллиона фамильных кристаллов вместе с тканью весили 46 килограммов! Как только хрупкие плечики наследницы компании выдержали такую весомую роскошь?

Церемонию проводили в итальянском городе Триест. Женихом стал инвертор Вернер Мюрц, который, по слухам, вдвое старше невесты. На свадьбу позвали 250 гостей. А фотографии этого события с любопытством разглядывают миллионы, ведь практически каждая девушка в мире знакома с продукцией Swarovski, пусть и не всегда оригинальной.

Познакомились молодожены, когда девушка еще училась в школе, в 2010-м. Помолвка состоялась год назад. Виктория — очень известная в Австрии персона не только потому, что является наследницей состояния, которое оценивают в миллиард долларов — фантастически успешную компанию Swarovski в 1895 году создал ее дедушка с тремя приставками “пра” Даниэль. Сваровски — эстрадная певица, поэтому и гостей на собственной свадьбе развлекала сама.

Публикация от Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) Июн 17 2017 в 9:22 PDT

Публикация от Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) Июн 21 2017 в 3:15 PDT