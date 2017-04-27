ФОТО: Моника Беллуччи обнажилась для обложки глянцевого журнала

SHOWTIME!
четверг, 27 апреля 2017 г. 13:47
52-летняя актриса Моника Беллуччи стала героиней майского номера итальянского Vanity Fair, поместившего на обложку пикантный снимок.
© Vida Press

Снимки фотосессии аткрисы и отрывки из ее интервью уже появились в Сети: "Я принимаю поправки времени. Сегодня я считаю, что каждый возраст — это еще один способ оставаться самой собой. Мне кажется, что так думаю не только я, а многие женщины моего поколения. Мы больше уважаем себя и можем быть красивыми в 40, 50, 60 и 70 лет. Посмотрите вокруг: возраст больше не является препятствием, как это было раньше".

A post shared by Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia) on Apr 25, 2017 at 4:55am PDT

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