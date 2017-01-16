ФОТО: Молодая жена родила Гордону четвертого ребенка

SHOWTIME!
понедельник, 16 января 2017 г. 15:22
Российский актер и телеведущий Александр Гордон в четвертый раз стал отцом.
© RIA/Scanpix

Для 52-летнего телеведущего и его 22-летней супруги Нозы это второй общий ребенок, у пары также есть 2-летний сын Александр. Пол новорожденного пока неизвестен, а вот снимок малыша уже появился в сети. Фотографию родителей опубликовала врач клиники, где проходили роды Татьяна Нормантович.

A photo posted by Нормантович Татьяна Олеговна (@normantovich_doctor) on Jan 13, 2017 at 9:58am PST

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

В США закрывается старейший передвижной цирк

„Ringling Bros cirkas už dramblių žalojimą ir žiaurų elgesį po dvejų metų sulaukė baudos
В США закрывает двери одно из старейших цирковых объединений - "Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли" (The Ringling Brothers and Barnum & Bailey), просуществовавший 146 лет.

ФОТО: Молодая жена родила Гордону четвертого ребенка

ФОТО: Молодая жена родила Гордону четвертого ребенка
Российский актер и телеведущий Александр Гордон в четвертый раз стал отцом.

Алексей Воробьев впал в ярость после измены девушки (5)

Алексей Воробьев впал в ярость после измены девушки
Переживший измену Алексей Воробьев извинился за приступ ярости в Instagram. Популярный певец грубо обозвал свою бывшую девушку и послал матом всех неравнодушных.

ФОТО: Анастасия Стоцкая подтвердила, что ждет второго ребенка

ФОТО: Анастасия Стоцкая подтвердила, что ждет второго ребенка
Российская певица Анастасия Стоцкая подтвердила, что скоро станет мамой второй раз.

Менеджеры Джонни Деппа похитили у него 28 миллионов долларов (1)

Менеджеры Джонни Деппа похитили у него 28 миллионов долларов
Американский актер Джонни Депп подал в суд на своих менеджеров, которые за 17 лет сотрудничества присвоили себе $28 млн, заработанных звездой Голливуда, пишет The Hollywood Reporter.
Facebook друзья
Rambler's Top100