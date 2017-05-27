ФОТО: Модель plus-size похвасталась фигурой на пляже

Lenta.ru
суббота, 27 мая 2017 г. 10:45
Британская plus-size-модель Искра Лоуренс опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок в купальнике. В подписи к кадру женщина призвала женщин гордиться своим телом.
© Vida Press

26-летняя Лоуренс указала в подписи, что женщинам не следует истязать себя, пить таблетки для похудения, чтобы хорошо выглядеть в бикини летом. Главное для манекенщицы, радоваться своему телу, каким бы оно ни было. "Не важно, как вы выглядите. У вас есть право бегать по пляжу в любой одежде", — отметила она.

Фотография набрала более 134 тысяч лайков. Всего за обновлениями на странице Лоуренс в Instagram следят более 3,5 миллиона пользователей.

A post shared by i s k r a (@iskra) on May 25, 2017 at 8:32am PDT

A post shared by i s k r a (@iskra) on May 19, 2017 at 7:16am PDT

Lenta.ru
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