ФОТО: "Мисс Россия 2017" стала блондинка из Свердловской области

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NEWSru.com
вторник, 18 апреля 2017 г. 14:02
В Москве прошла 25-я церемония финала национального конкурса "Мисс Россия". В этом году победительницей стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области, сообщается на сайте конкурса.
© Sputnik / Scanpix

Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью более 1 млн долларов. Награду она приняла из рук победительницы прошлого года Яны Добровольской, передает ТАСС. Полина Попова также получила денежный приз в размере 3 млн рублей, автомобиль и возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Титул первой вице-мисс завоевала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс стала Альбина Ахтямова из республики Башкортостан. Девушки получили возможность выбрать для обучения любой вуз мира.

Попова заявила, что будет учиться в России: "Я изучала китайский язык… Хотела поступать в Китае, но мои планы на данный момент изменились… Россия — лучшее место для жизни, для будущего, для семьи, для детей".

Среди своих хобби Попова в первую очередь называет готовку. "Я люблю готовить. В моей семье есть мужчины — старший брат и папа, я готовлю с удовольствием для них", — рассказала она ТАСС. Полина также сообщила журналистам, что пока не планирует тратить свой денежный приз: "Я — топ-модель и зарабатываю хорошие деньги".

В этом году заявки на участие в конкурсе не подали представительницы кавказских республик России.

NEWSru.com
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ФОТО: "Мисс Россия 2017" стала блондинка из Свердловской области (14)

ФОТО: Мисс Россия 2017 стала блондинка из Свердловской области
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