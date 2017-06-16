ФОТО: Мать четверых детей Катя Климова показала ноги в экстра-мини-юбке

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пятница, 16 июня 2017 г. 16:28
Одна из самых красивых артисток отечественного кинематографа как и весь киношный бомонд приехала на главное летнее событие “Кинотавр”. Екатерине Климовой к лицу, кажется, все что угодно. А уж фигура позволяет все самое смелое и сексуальное. 39-летняя актриса выложила в Инстаграм фото на красной ковровой дорожке, которое восхитило тысячи ее поклонников. Дерзкая мини-юбка, прямо как в песне, и бесконечные ноги, пишет “Комсомольская правда”.
Фото Dni.ru

A post shared by Ekaterina Klimova (@klimovagram) on Jun 13, 2017 at 11:10am PDT

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ФОТО: Мать четверых детей Катя Климова показала ноги в экстра-мини-юбке

Фото Dni.ru
Одна из самых красивых артисток отечественного кинематографа как и весь киношный бомонд приехала на главное летнее событие “Кинотавр”. Екатерине Климовой к лицу, кажется, все что угодно. А уж фигура позволяет все самое смелое и сексуальное. 39-летняя актриса выложила в Инстаграм фото на красной ковровой дорожке, которое восхитило тысячи ее поклонников. Дерзкая мини-юбка, прямо как в песне, и бесконечные ноги, пишет “Комсомольская правда”.

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