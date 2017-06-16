ФОТО: Мать четверых детей Катя Климова показала ноги в экстра-мини-юбке Одна из самых красивых артисток отечественного кинематографа как и весь киношный бомонд приехала на главное летнее событие “Кинотавр”. Екатерине Климовой к лицу, кажется, все что угодно. А уж фигура позволяет все самое смелое и сексуальное. 39-летняя актриса выложила в Инстаграм фото на красной ковровой дорожке, которое восхитило тысячи ее поклонников. Дерзкая мини-юбка, прямо как в песне, и бесконечные ноги, пишет “Комсомольская правда”.

ФОТО: как выглядит рижанка, которую Роналду лично пригласил на матч Как выяснилось, в Риге тоже живут девушки, которые удостились личного приглашения на прошедший недавно в нашей столице матч между сборными Латвии и Португалии.

Ди Каприо передал следователям подаренный "Оскар" из-за дела о хищениях Американский актер Леонардо Ди Каприо передал статуэтку "Оскар", выигранную Марлоном Брандо, следователям, которые ведут дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии. Об этом сообщает Reuters.

ФОТО: Галкин показал, как загорает Пугачева Алла Пугачева в последние годы стремится скрыть жизнь своей семьи подальше от любопытных глаз. Например, в Юрмале певица с мужем - шоуменом Максимом Галкиным - и детьми снимают виллу "Марта", где отдых зведных супругов и их детей скрыт от всех.