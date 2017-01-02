ФОТО: Мария Шарапова произвела фурор фигурой в бикини

Не забывает Мария и о подписчиках своего микроблога, время от времени делясь с ними фотографиями, сделанными во время отдыха. Очевидно, что один из снимков поклонники спортсменки запомнят надолго, настолько он их впечатлил и поразил воображение. Мария Шарапова отважилась на редкий для нее поступок — девушка позирует в бикини. А точнее, она запечатлена, осторожно ступающей по каменистому пляжу. На фото спортсменка выглядит очень беззащитной и трогательной, что только придает сексуальности и эротизма ее образу.

“Что случилось с белым песком Гавайских пляжей?” — с шутливой интонацией прокомментировала кадр Мария Шарапова.

Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova) Дек 30 2016 в 10:20 PST

Впрочем, тех, кто поспешил ответить на вопрос теннисистки, не нашлось. Зато от желающих сделать Марии комплименты по поводу ее точеной фигуры, отбоя нет. Под снимком Шараповой в бикини оставлено несколько сотен восторженных комментариев на разных языках.

Стоит отметить, что поддержка фанатов в 2016 году была для спортсменки важна как никогда. Напомним, что минувшей весной теннисистка оказалась в эпицентре допингового скандала. Ее уличили в приеме мельдония, который с начала 2016 года был внесен в список запрещенных препаратов.

One chapter ends, another one opens. That's life, and The Book that I'm holding the first draft of! #Autobiography #ComingSoon #2017

A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Dec 31, 2016 at 2:21pm PST







Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova) Дек 30 2016 в 2:58 PST

Марию Шарапову на два года отстранили от соревнований, однако она не стала мириться с подобной участью и подала иск в Спортивный арбитражный суд. Там сократили срок дисквалификации Шараповой, и уже весной будущего года она сможет вернуться на корт и завоевывать новые медали.

На фоне неприятностей в карьере у теннисистки наладилась личная жизнь. Журналисты приписывают звезде спорта новый роман. Возможно, Мария вновь нашла свою любовь в лице известного актера и модели Андреаса Веленкосо. Испанский манекенщик и теннисистка минувшим летом отдыхали в Париже.

Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova) Дек 29 2016 в 9:03 PST