ФОТО: Мария Шарапова произвела фурор фигурой в бикини

Не забывает Мария и о подписчиках своего микроблога, время от времени делясь с ними фотографиями, сделанными во время отдыха. Очевидно, что один из снимков поклонники спортсменки запомнят надолго, настолько он их впечатлил и поразил воображение. Мария Шарапова отважилась на редкий для нее поступок — девушка позирует в бикини. А точнее, она запечатлена, осторожно ступающей по каменистому пляжу. На фото спортсменка выглядит очень беззащитной и трогательной, что только придает сексуальности и эротизма ее образу.
“Что случилось с белым песком Гавайских пляжей?” — с шутливой интонацией прокомментировала кадр Мария Шарапова.
Впрочем, тех, кто поспешил ответить на вопрос теннисистки, не нашлось. Зато от желающих сделать Марии комплименты по поводу ее точеной фигуры, отбоя нет. Под снимком Шараповой в бикини оставлено несколько сотен восторженных комментариев на разных языках.
Стоит отметить, что поддержка фанатов в 2016 году была для спортсменки важна как никогда. Напомним, что минувшей весной теннисистка оказалась в эпицентре допингового скандала. Ее уличили в приеме мельдония, который с начала 2016 года был внесен в список запрещенных препаратов.
Марию Шарапову на два года отстранили от соревнований, однако она не стала мириться с подобной участью и подала иск в Спортивный арбитражный суд. Там сократили срок дисквалификации Шараповой, и уже весной будущего года она сможет вернуться на корт и завоевывать новые медали.
На фоне неприятностей в карьере у теннисистки наладилась личная жизнь. Журналисты приписывают звезде спорта новый роман. Возможно, Мария вновь нашла свою любовь в лице известного актера и модели Андреаса Веленкосо. Испанский манекенщик и теннисистка минувшим летом отдыхали в Париже.