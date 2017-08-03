ФОТО: Максим Галкин собрал богатых и знаменитых в "Дзинтари"

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SHOWTIME!
четверг, 3 августа 2017 г. 15:32
2 августа российский шоумен Максим Галкин выступил в концертном зале "Дзинтари". Концерт с музыкальными номерами, шутками и пародиями собрал множество известных в Латвии людей.
Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova
© Instagram

Среди гостей вечера можно было увидеть композитора Раймонда Паулса с супругой Ланой, предпринимательницу Саниту Колу, певца Маркуса Риву, знаменитую в светских кругах пару - Оскара Барщевскиса и Ирену Пулккинен и других. Посетил концерт и российский певец Борис Моисеев, который, как и Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми, предпочел нынешнее лето провести в Юрмале.

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