ФОТО: Максим Галкин собрал богатых и знаменитых в "Дзинтари"

Накануне “СтарХит” сообщил о том, что супруг Виктории Дайнеко Дмитрий Клейман подал заявление о разводе. Кунцевский суд города Москвы займется рассмотрением этого дела. Выяснилось, что сама Виктория была не в курсе планов отца их общего ребенка. Артистка сейчас находится с дочкой во Франции, однако следит за новостями в Интернете, пишет Starhit.