ФОТО: Любитель пластики стал объектом насмешек

Живущий в Лондоне 33-летний уроженец Бразилии Родриго Алвес гордится тем, что сделал ровно 50 операций для изменения внешности.

Последнюю из них - подтяжду лица, шеи и век - он пережил совсем недавно. В период реабилитации он не мог даже нормально питаться, из-за угрозы расхождения швов ему приходилось принимать только жидкости, но результатом мужчина доволен. По мнению Алвеса, теперь он выглядит на 4 года моложе.

Своей гордостью Алвес поделился в недавнем выпуске программы This Morning одного из британских телеканалов. Однако вместо восхищения в адрес мужчины звучат преимущественно насмешки. Пользователи социальных сетей после выхода программы в эфир назвали любителя пластики фриком и монстром.