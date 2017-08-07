ФОТО: Лера Кудрявцева демонстрирует фигуру на пляже и около бассейна

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SHOWTIME!
понедельник, 7 августа 2017 г. 09:56
Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева гордится своей фигурой, которую регулярно демонстрирует в социальных сетях. Хотя некоторые пользователи полагают, что звезда красивая женщина обманывает своих поклонников и перед публикацией свои фотографии обрабатывает в фотошопе.
© Instagram

В частности, горячие дискуссии и споры возникли по поводу новой фотографии 46-летней Леры Кудрявцевой, опубликованной ей в своем блоге в Instagram. На фото она позирует на пляже в синем купальнике. Кроме того, российская телезвезда не забывает выложить в соцсеть и другие фотографии того, как она проводит нынешнее лето.

Месяцем ранее телеведущая предстала перед подписчиками в соцсетях в пикантном образе - в нижнем белье и с оружием. Поклонники Леры в комментариях высказали ей множество комплиментов, а кто-то назвал ее "Лерой Крофт" по аналогии со знаменитой героиней серии игр и экранизаций.

🍀🌊

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Aug 4, 2017 at 7:45am PDT

🤷‍♀️

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Aug 4, 2017 at 4:32pm PDT

🌞🌊

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Aug 1, 2017 at 7:12am PDT

💦🌞

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Jul 31, 2017 at 8:03am PDT

🌞💦

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Jul 30, 2017 at 7:23am PDT

😚

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Jul 26, 2017 at 3:18pm PDT

🎭

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Jul 23, 2017 at 7:01am PDT

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Jul 15, 2017 at 10:44am PDT

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