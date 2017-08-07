ФОТО: Лера Кудрявцева демонстрирует фигуру на пляже и около бассейна

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева гордится своей фигурой, которую регулярно демонстрирует в социальных сетях. Хотя некоторые пользователи полагают, что звезда красивая женщина обманывает своих поклонников и перед публикацией свои фотографии обрабатывает в фотошопе.
В частности, горячие дискуссии и споры возникли по поводу новой фотографии 46-летней Леры Кудрявцевой, опубликованной ей в своем блоге в Instagram. На фото она позирует на пляже в синем купальнике. Кроме того, российская телезвезда не забывает выложить в соцсеть и другие фотографии того, как она проводит нынешнее лето.
Месяцем ранее телеведущая предстала перед подписчиками в соцсетях в пикантном образе - в нижнем белье и с оружием. Поклонники Леры в комментариях высказали ей множество комплиментов, а кто-то назвал ее "Лерой Крофт" по аналогии со знаменитой героиней серии игр и экранизаций.