ФОТО: Леди Гагу застали с новым возлюбленным

SHOWTIME!
среда, 8 марта 2017 г. 13:03
Американская поп-звезда Леди Гагу, которая в прошлом году рассталась с женихом Тейлором Кинни, нашла утешение в объятиях своего агента Кристиана Карино.
Lady Gaga
© Vida Press

О романе певицы и ее менеджера впервые заговорили около месяца назад, однако официальных подтверждений не было. Теперь же папарацци удалось получить снимки, на которых 30-летняя Леди Гага и 48-летний Карино запечатлены отнюдь не за дружескими объятиями и поцелуями.

По словам источника из окружения поп-звезды, несмотря на то, что с момента разрыва отношений певицы с Тейлором Кинни прошло несколько месяцев, она лишь недавно вернула ему помолвочное кольцо. "Она была очень расстроена, возвращая кольцо, но это нужно было сделать уже давно", - сообщил источник.

SHOWTIME!
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