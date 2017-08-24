ФОТО: Леди Гага показала милые семейные снимки

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Аргентинец потратил тысячи долларов на операции и стал эльфом Аргентинский студент потратил 46 тысяч долларов на пластическую хирургию, чтобы стать похожим на эльфа, сообщает издание Daily Mirror.

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Названа дата выхода нового сезона проекта "Голос" Новый сезон проекта "Голос" выйдет в эфир 1 сентября, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

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