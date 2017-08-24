ФОТО: Леди Гага показала милые семейные снимки

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SHOWTIME!
четверг, 24 августа 2017 г. 10:51
Американская поп-звезда Леди Гага опубликовала в соцсетях фотографии семейной вечеринки, на которой собрались ее самые близкие люди - мама, бабушка и младшая сестра Натали.
© Vida Press

Сейчас у певицы в самом разгаре мировой концертный тур Joanne World Tour, но она нашла время навестить свою семью и устроить барбекю-вечеринку. Несколько фото с родными она опубликовала в Instagram.

A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Aug 22, 2017 at 1:47pm PDT

A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Aug 22, 2017 at 1:49pm PDT

A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Aug 22, 2017 at 5:12pm PDT

3 generations of 🔥

A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Aug 22, 2017 at 5:32pm PDT

SHOWTIME!
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