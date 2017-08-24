ФОТО: Леди Гага показала милые семейные снимки
SHOWTIME!
четверг, 24 августа 2017 г. 10:51
Американская поп-звезда
Леди Гага опубликовала в соцсетях фотографии семейной вечеринки, на которой собрались ее самые близкие люди - мама, бабушка и младшая сестра Натали.
Сейчас у певицы в самом разгаре мировой концертный тур Joanne World Tour, но она нашла время навестить свою семью и устроить барбекю-вечеринку. Несколько фото с родными она опубликовала в Instagram.
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Слухи о том, что певица Юлия Савичева стала мамой, появились еще весной 2017 года. Позднее они подтвердились, пишет "Комсомольская правда". Большую часть беременности артистка провела в Португалии. Певицу никто не видел с животом, а сама Савичева интересное положение никак не комментировала.
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Американская поп-звезда Леди Гага опубликовала в соцсетях фотографии семейной вечеринки, на которой собрались ее самые близкие люди - мама, бабушка и младшая сестра Натали.
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