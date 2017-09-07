ФОТО: Латвийские модели повеселились на фестивале Burning Man

На прошедшем недавно в США фестивале Burning Man, который называют самым странным фестивалем в мире, были и наши люди - модели Лана Закоцела и Николь Осипова.
© AP / Scanpix

Нашими их назвать, правда, можно весьма условно - обе уже давно работают за пределами родной страны.

Отличительная черта Burning Man - очень необычно одетые люди. Дресс-код соблюли и обе латвийские модели, а снимки опубликовали в соцсетях.

Sometimes, you find yourself in the middle of nowhere, and sometimes, in the middle of nowhere you find yourself! 🔥💥🔥 Another dream just came true!!! ❤️🙏🏻 #BurningMan

A post shared by n i k o l a o s i p o v a (@nikolaosipova) on Sep 4, 2017 at 10:54am PDT

A place where you find true love and happiness 🔥🙏🏻❤️ #BurningMan

A post shared by n i k o l a o s i p o v a (@nikolaosipova) on Sep 5, 2017 at 10:50am PDT

Mind blowing experience! Burning man 2017!! Thank you @humanothetribe @sgomezlarrea #burningman

A post shared by Lana Zakocela (@lanazakocela) on Sep 5, 2017 at 1:02pm PDT

SHOWTIME!
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