ФОТО: Латвийские модели повеселились на фестивале Burning Man

Нашими их назвать, правда, можно весьма условно - обе уже давно работают за пределами родной страны.

Отличительная черта Burning Man - очень необычно одетые люди. Дресс-код соблюли и обе латвийские модели, а снимки опубликовали в соцсетях.

Sometimes, you find yourself in the middle of nowhere, and sometimes, in the middle of nowhere you find yourself! 🔥💥🔥 Another dream just came true!!! ❤️🙏🏻 #BurningMan A post shared by n i k o l a o s i p o v a (@nikolaosipova) on Sep 4, 2017 at 10:54am PDT

A place where you find true love and happiness 🔥🙏🏻❤️ #BurningMan A post shared by n i k o l a o s i p o v a (@nikolaosipova) on Sep 5, 2017 at 10:50am PDT