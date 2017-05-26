ФОТО: Латвийская модель со скандалом разводится с миллионером

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пятница, 26 мая 2017 г. 18:26
Латвийская модель Лана Закоцела, уже несколько лет успешно работающая за рубежом, разводится с богатым мужем - дипломатом Джастином Этцином.
© Vida Press

Как пишет издание The New York Post, паре не удалось договориться о разделе имущества и этот вопрос передан на рассмотрение в суд. Очередное заседание назначено на июль. К этому времени стороны должны предоставить суду выписки своих банковских счетов и отчеты по кредитным картам за почти два года брака.

Как сообщает издание, супруги вполне дружелюбно общались в суде, однако затем Этцин обвинил Лану в изменах, на что она расплакалась и попросила прощения "за обстоятельства". Именно Этцин стал инициатором развода, начав процесс в феврале этого года.

Как позднее пояснила представитель Закоцелы Анна Хадсон, Лана "извинилась за обстоятельства дела и за то, что развод так осложнился, а вовсе не из-за ее якобы неверности". По словам Хадсон, ее клиентка смотрит в будущее с надеждой и впервые за 4 года (именно столько модель и ее муж в целом были знакомы) может дышать полной грудью и реализовать свои мечты. Известно, что наряду с модельной карьерой Лана мечтает освоить и актерское мастерство и уже начала обучение в Институте театра и кино Ли Страсберга.

Джастин Этцин и Лана Закоцела познакомились 4 года назад. Свадьбу сыграли летом 2015 года, устроив пышное празднество во Флоренции, куда были приглашены и голливудские звезды.

Отметим также, что недавно Лана стала девушкой обложки майского номера журнала Maxim, посвятившего ей большую публикацию и фотосессию.

A post shared by Lana Zakocela (@lanazakocela) on Nov 17, 2016 at 10:57am PST

A post shared by Lana Zakocela (@lanazakocela) on Apr 27, 2017 at 10:28am PDT

A post shared by Lana Zakocela (@lanazakocela) on May 13, 2017 at 10:53am PDT

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