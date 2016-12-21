ФОТО: Ксения Собчак пришла в форму после родов

В этом смогли убедиться гости тройного дня рождения, который в одном из московских ресторанов в один день отметили экс-супруга Федора Бондарчука Светлана и ее подруги - светские львицы Наталья Дубовицкая и Дина Хабирова.

На вечеринке было немало известных в обществе гостей - от фигуристки Татьяны Навки и продюсера Яны Рудковской до Владимира Преснякова, который пел для именинниц. Однако повышенное внимание досталось именно Ксении Собчак, которая в этот вечер услышала в свой адрес множество комплиментов.







