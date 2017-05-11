ФОТО: Кристина Асмус резко сменила имидж

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четверг, 11 мая 2017 г. 15:36
Популярная актриса Кристина Асмус знакома всем по образам миловидной девушки со светлыми волосами в различных сериалах и спектаклях. Молодая мама и жена юмориста Гарика Харламова никогда не экспериментировала с внешним видом, пишет Starhit.
© Instagram.com nuotr.

Но на днях Кристина поделилась с фолловерами снимком нового имиджа, где она предстала с весьма оригинальной прической. Девушка сделала себе сиреневые дреды. Знаменитость добавила к фото хэштег “почемубыинет” и игривый смайл.

Поклонники были в восторге от изменений любимицы и отметили, что ей очень идет, а также сравнили актрису с персонажем аниме.

#почемубыинет 😜🤘🏻

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on May 8, 2017 at 12:03pm PDT

Кристина сменила имидж к благотворительному забегу, где она смогла преодолеть дистанцию в пять километров. Актриса приняла участие в спортивном мероприятии, посвященному людям с ограниченными возможностями. Поклонники артистки восхитились своей любимицей и написали слова поддержки.

“Все тело болит, еле встала сегодня, но я так счастлива! Эмоции переполняют!Спасибо всем, кто принял участие в забеге и всем, кто поддерживает фонд. До встречи в следующем году!” — поделилась впечатлениями актриса.

Помимо актерской карьеры и общественной деятельности Кристина много времени уделяет семье: у артистки растет дочь, которой сейчас три года. Знаменитость не раз говорила, что ее девочка — красавица, а Гарик — лучший мужчина на свете. В интервью Асмус рассказывала, что Анастасия очень похожа на своего знаменитого папу и отличается спокойным характером. К слову, молодая мама нечасто делится в социальных сетях фотографиями ребенка. То же самое можно сказать и о Гарике Харламове. Однако звездная пара души не чает в малышке.

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ФОТО: Кристина Асмус резко сменила имидж

ФОТО: Кристина Асмус резко сменила имидж
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