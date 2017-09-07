Несмотря на то, что фотосессия для рекламы коллекции была сделана еще летом, публика до настоящего момента видела всего пару снимков. И вот теперь Коко порадовала поклонников новыми фотографиями.
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