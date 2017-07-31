ФОТО: княгиня Шарлен выбрала смелый наряд

Супругу князя Монако Альбера II, княгиню Шарлен обоснованно считают одной из самых привлекательных представительниц королевских семей Европы. На днях она блеснула на благотворительном вечере Red Cross Ball в изумительном наряде, продемонстрировав точенную фигуру.
В Монако в концертном комплексе The Monte-Carlo Sporting состоялся 69-й благотворительный бал Красного Креста — Red Cross Ball. Гостями мероприятия стали селебрити из разных стран, в том числе Моника Беллуччи, Изабель Кристенсен и многие другие.
Но всех изумила 39-летняя княгиня Шарлен, выбравшая для бала серебристый комбинезон из шифона, расшитый пайетками.