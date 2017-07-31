ФОТО: княгиня Шарлен выбрала смелый наряд

В Монако в концертном комплексе The Monte-Carlo Sporting состоялся 69-й благотворительный бал Красного Креста — Red Cross Ball. Гостями мероприятия стали селебрити из разных стран, в том числе Моника Беллуччи, Изабель Кристенсен и многие другие.

Но всех изумила 39-летняя княгиня Шарлен, выбравшая для бала серебристый комбинезон из шифона, расшитый пайетками.

