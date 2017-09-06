ФОТО: Ким Кардашьян разделась догола и залезла на дерево

36-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сфотографировалась обнаженной на дереве в рамках рекламы нового альбома фотографий, который выйдет седьмого сентября.
Kim Kardashian
© Vida Press

"Для меня большая честь оказаться на фотографии Мерта и Маркуса", — написала Ким Кардашьян в подписи к снимку.

So honored to have been photographed by Mert and Marcus for their book new book! 20 years in the making! It's out Sept 7th #mertandmarcus @mertalas @macpiggott #taschen

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Sep 5, 2017 at 3:03pm PDT

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