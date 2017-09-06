ФОТО: Ким Кардашьян разделась догола и залезла на дерево

"Для меня большая честь оказаться на фотографии Мерта и Маркуса", — написала Ким Кардашьян в подписи к снимку.

So honored to have been photographed by Mert and Marcus for their book new book! 20 years in the making! It's out Sept 7th #mertandmarcus @mertalas @macpiggott #taschen A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Sep 5, 2017 at 3:03pm PDT