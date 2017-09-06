36-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сфотографировалась обнаженной на дереве в рамках рекламы нового альбома фотографий, который выйдет седьмого сентября.
"Для меня большая честь оказаться на фотографии Мерта и Маркуса", — написала Ким Кардашьян в подписи к снимку.
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
ФОТО: Ким Кардашьян разделась догола и залезла на дерево
36-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян...
Раймонд Паулс высказался о "Новой волне", "Евровидении" и фестивале Лаймы Вайкуле (4)
В конце сентября Раймонд Паулс дает большой концерт в...
Герцогиня Кембриджская выиграла суд о ее фото с голой грудью (2)
Герцог и герцогиня Кембриджские выиграли судебное...
Джоли согласилась сняться в сиквеле "Малефисенты"
Анджелина Джоли снимется в продолжении диснеевской...
TOP новостей
Две трети жителей Литвы видят в Островецкой АЭС угрозу безопасности (16)
Две трети жителей Литвы считают, что строящаяся в...
Цены значительно возросли: почему так произошло? (7)
Перед введением евро было много обещаний, что цены не...
Поляки в Cейме Литвы не торопят вопрос написания фамилий (1)
Находящаяся в оппозиции в Cейме Литвы фракция...
После отпуска по уходу за ребенком – удар от государства (20)
Представители власти утверждали, что новый Трудовой...
Самоуправление: статус школ Пушкина, Мицкевича и Конарского может измениться в следующем году (3)
Будущее трех вильнюсских школ нацменьшинств -...