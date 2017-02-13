ФОТО: Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке впервые с 2011 года

Gazeta.ru
понедельник, 13 февраля 2017 г. 14:22
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на красной дорожке впервые с 2011 года, сообщает Refinery29.
© Vida Press

В последние годы бывшая мисс Миддлтон неоднократно принимала участие в публичных мероприятиях, но на красных дорожках супруги принца Уильяма не было давно. Поэтому ее появление на церемонии вручения премии BAFTA вызвало интерес прессы и общественности.

Для выхода в свет герцогиня выбрала платье от Alexander McQueen. Как известно, креативный директор этого модного дома Сара Бертон – автор свадебного наряда Миддлтон.

Ранее СМИ сообщили, что жену принца Уильяма боялись приглашать на премию BAFTA, поскольку она "затмит" звезд Голливуда.

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