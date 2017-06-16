Снимок пригласительного появился в профиле рижской модели Веры Алехно. Фотография была удалена почти сразу после публикации, но в Сети говорят, что приглашение было получено девушкой лично от обладателя "Золотого мяча" .

Как выяснилось, в Риге тоже живут девушки, которые удостились личного приглашения на прошедший недавно в нашей столице матч между сборными Латвии и Португалии.

ФОТО: как выглядит рижанка, которую Роналду лично пригласил на матч Как выяснилось, в Риге тоже живут девушки, которые удостились личного приглашения на прошедший недавно в нашей столице матч между сборными Латвии и Португалии.

Ди Каприо передал следователям подаренный "Оскар" из-за дела о хищениях Американский актер Леонардо Ди Каприо передал статуэтку "Оскар", выигранную Марлоном Брандо, следователям, которые ведут дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии. Об этом сообщает Reuters.

ФОТО: Галкин показал, как загорает Пугачева Алла Пугачева в последние годы стремится скрыть жизнь своей семьи подальше от любопытных глаз. Например, в Юрмале певица с мужем - шоуменом Максимом Галкиным - и детьми снимают виллу "Марта", где отдых зведных супругов и их детей скрыт от всех.

Первый Балтийский канал покажет "Путина" Оливера Стоуна 19 июня на ПБК начинается эксклюзивный премьерный показ документального фильма "Путин" знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна. Фильм состоит из четырех частей.