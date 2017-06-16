ФОТО: как выглядит рижанка, которую Роналду лично пригласил на матч

Снимок пригласительного появился в профиле рижской модели Веры Алехно. Фотография была удалена почти сразу после публикации, но в Сети говорят, что приглашение было получено девушкой лично от обладателя "Золотого мяча".
Американский актер Леонардо Ди Каприо передал статуэтку "Оскар", выигранную Марлоном Брандо, следователям, которые ведут дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии. Об этом сообщает Reuters.
Алла Пугачева в последние годы стремится скрыть жизнь своей семьи подальше от любопытных глаз. Например, в Юрмале певица с мужем - шоуменом Максимом Галкиным - и детьми снимают виллу "Марта", где отдых зведных супругов и их детей скрыт от всех.
Анастасия Заворотнюк довольно редко радует своих подписчиков фотографиями в соцсетях, поэтому каждый новый снимок воспринимается ими на ура. На днях актриса опубликовала фото, на котором она позирует в свободном белом платье, сидя на кресле, пишет Woman.