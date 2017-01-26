ФОТО: Из-за развода Брэд Питт заметно похудел

SHOWTIME!
четверг, 26 января 2017 г. 07:56
Для любой семьи развод - это большой стресс, и звездные пары не являются исключением. Кроме того, расставания знаменитостей всегда вызывают лишнее и раздражающее внимание таблоидов.
© Vida Press

За ставшим сенсацией бракоразводным процессом одной из самых красивых пар Голливуда следят все СМИ мира. Особенное внимание таблоиды уделяют тому, как этот непростой период сказался на внешности Анджелины Джоли и Брэда Питта.

В начале января в прессу попали снимки актрисы, отдыхающей с детьми на горнолыжном курорте - и Анджелина вовсе не выглядела удрученной и несчастной. А вот недавние фотографии ее пока еще супруга, по мнению СМИ, говорят о том, что развод сказался на нем не лучшим образом - Питт выглядит исхудавшим и немного опечаленным.

SHOWTIME!
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