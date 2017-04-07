ФОТО: Исхудавший Брэд Питт вернулся на красную дорожку

Питт и его компания Plan B Entertainment продюсировали эту картину.

На показе также присутствовали снимавшиеся в ленте актеры Чарли Ханнэм и Роберт Паттинсон.

В последнее время Питта фотографировали папарацци, он также посещал благотворительные мероприятия, но именно на красных дорожках он появлялся четыре месяца назад – в ноябре 2016 года. Это была премьера фильма "Союзники" в Лондоне. Кроме того, Питт присутствовал на "Золотом глобусе" в январе 2017-го, однако на красную дорожку он тогда не выходил.