ФОТО: Исхудавший Брэд Питт вернулся на красную дорожку

Gazeta.ru
пятница, 7 апреля 2017 г. 08:18
Похудевший актер и продюсер Брэд Питт вернулся на красную дорожку после четырехмесячного перерыва, сообщает People. Он посетил премьеру фильма "Затерянный город Z" в Лос-Анджелесе.
Bradas Pittas
© Vida Press

Питт и его компания Plan B Entertainment продюсировали эту картину.

На показе также присутствовали снимавшиеся в ленте актеры Чарли Ханнэм и Роберт Паттинсон.

В последнее время Питта фотографировали папарацци, он также посещал благотворительные мероприятия, но именно на красных дорожках он появлялся четыре месяца назад – в ноябре 2016 года. Это была премьера фильма "Союзники" в Лондоне. Кроме того, Питт присутствовал на "Золотом глобусе" в январе 2017-го, однако на красную дорожку он тогда не выходил.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

ФОТО: Исхудавший Брэд Питт вернулся на красную дорожку

Bradas Pittas
Похудевший актер и продюсер Брэд Питт вернулся на красную дорожку после четырехмесячного перерыва, сообщает People. Он посетил премьеру фильма "Затерянный город Z" в Лос-Анджелесе.

Галкин посмеялся над Малышевой

Галкин посмеялся над Малышевой
Супругу Аллы Пугачевой Максиму Галкину не дают покоя лавры популярного телеврача Елены Малышевой. Шоумен искрометно спародировал ведущую программ "Здоровье" и "Жить здорово!".

Скандал в семье: Агутин и Варум чуть не сорвали концерт (1)

Скандал в семье: Агутин и Варум чуть не сорвали концерт
Знаменитые супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум угодили в неприятную историю. Одну из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса обвинили в том, что они поскандалили на людях и едва не сорвали концерт.

Евгений Плющенко заставит Аделину Сотникову похудеть (1)

Евгений Плющенко заставит Аделину Сотникову похудеть
Сегодня, пятого апреля, в Москве прошло открытие школы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Angels of Plushenko. В честь радостного события знаменитость собрал целую пресс-конференцию, где рассказал о предстоящей работе учебного заведения, показал выступления первых учеников и поделился подробностями сотрудничества с новой подопечной, известной по играм в Сочи, Аделиной Сотниковой, пишет Starhit.

Авторы бондианы уговаривают Дэниела Крейга вернуться к роли (1)

Danielis Craigas
Британская The Daily Telegraph утверждает, что авторы франшизы о Джеймсе Бонде решили уговорить Дэниела Крейга вернуться к роли агента Ее Величества. И актер будто бы "почти согласился".
Facebook друзья
Rambler's Top100