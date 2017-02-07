ФОТО: Ирина Шейк внезапно стала блондинкой

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SHOWTIME!
вторник, 7 февраля 2017 г. 18:17
Российская топ-модель Ирина Шейк, которая, по неподтвержденной пока информации, ждет ребенка от голливудского актера Брэдли Купера, изменила внешность.
Irina Shayk
© Vida Press

Модель всегда предпочитала темный цвет и годами не изменяла своему выбору, однако недавно она неожиданно предстала блондинкой.

Судя по всему, первый снимок, который Ирина опубликовала в соцсетях, сделан в рамках рекламной кампании люксового смартфона Solarin. И если на нем белокурые волосы модели совершенно не похожи на парик, то на втором фото смена цвета волос не так очевидна. Как и беременность Шейк, которую официально она пока не комментировала и не подтверждала.

A photo posted by irinashayk (@irinashayk) on Feb 6, 2017 at 7:11am PST

A photo posted by irinashayk (@irinashayk) on Feb 7, 2017 at 4:19am PST

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