ФОТО: Ирина Шейк внезапно стала блондинкой

Модель всегда предпочитала темный цвет и годами не изменяла своему выбору, однако недавно она неожиданно предстала блондинкой.

Судя по всему, первый снимок, который Ирина опубликовала в соцсетях, сделан в рамках рекламной кампании люксового смартфона Solarin. И если на нем белокурые волосы модели совершенно не похожи на парик, то на втором фото смена цвета волос не так очевидна. Как и беременность Шейк, которую официально она пока не комментировала и не подтверждала.

A photo posted by irinashayk (@irinashayk) on Feb 6, 2017 at 7:11am PST