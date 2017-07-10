ФОТО: Ирина Шейк и Брэдли Купер отдохнули на Таити

Зато у них есть друзья, благодаря которым жизнь пары все же можно увидеть. Например, недавно несколько снимков опубликовала дизайнер Диана фон Фюрстенберг. Судя по ее публикациям, Шейк и Купер отдыхали на Таити в компании друзей.

А вот их трехмесячную дочь Лею пока публике увидеть не удалось - родители старательно прячут ее посторонних глаз и объективов папарацци.

Cocktails and games ! A post shared by Diane von Furstenberg's diary (@therealdvf) on Jul 6, 2017 at 10:32am PDT