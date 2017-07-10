ФОТО: Ирина Шейк и Брэдли Купер отдохнули на Таити

SHOWTIME!
понедельник, 10 июля 2017 г. 16:17
Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер, которые несколько месяцев назад стали родителями, не балуют поклонников совместными снимками. Охотникам за знаменитостями тоже не очень часто везет запечатлеть пару вместе.
Bradley Cooper ir Irina Shayk
© Vida Press

Зато у них есть друзья, благодаря которым жизнь пары все же можно увидеть. Например, недавно несколько снимков опубликовала дизайнер Диана фон Фюрстенберг. Судя по ее публикациям, Шейк и Купер отдыхали на Таити в компании друзей.

А вот их трехмесячную дочь Лею пока публике увидеть не удалось - родители старательно прячут ее посторонних глаз и объективов папарацци.

Cocktails and games !

A post shared by Diane von Furstenberg's diary (@therealdvf) on Jul 6, 2017 at 10:32am PDT

Part of the funnest group ever ! Bye Tahiti !

A post shared by Diane von Furstenberg's diary (@therealdvf) on Jul 9, 2017 at 12:13pm PDT

SHOWTIME!
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ФОТО: Ирина Шейк и Брэдли Купер отдохнули на Таити

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