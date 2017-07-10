ФОТО: Ирина Шейк и Брэдли Купер отдохнули на Таити

Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер, которые несколько месяцев назад стали родителями, не балуют поклонников совместными снимками. Охотникам за знаменитостями тоже не очень часто везет запечатлеть пару вместе.
Зато у них есть друзья, благодаря которым жизнь пары все же можно увидеть. Например, недавно несколько снимков опубликовала дизайнер Диана фон Фюрстенберг. Судя по ее публикациям, Шейк и Купер отдыхали на Таити в компании друзей.
А вот их трехмесячную дочь Лею пока публике увидеть не удалось - родители старательно прячут ее посторонних глаз и объективов папарацци.