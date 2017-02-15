ФОТО И ВИДЕО: Татьяна Тарасова с размахом отпраздновала юбилей

 (1)
Бублик
среда, 15 февраля 2017 г. 16:15
Праздник тренера прошел в самом сердце столицы. Пожелать Татьяне Анатольевне счастья, здоровья и всего наилучшего пришли ее коллеги, друзья и близкие. Среди гостей звезды спорта были Алла Пугачева, Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Вячеслав Зайцев, Илья Авербух и многие другие, пишет Starhit.
© Instagram

13 февраля выдающемуся тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой исполнилось 70 лет. По этому поводу звезда спорта решила собрать своих друзей в ГУМе. Поздравить легендарную Татьяну Анатольевну пришли многие знаменитости, в том числе Алла Пугачева, Вячеслав Зайцев, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Навка, Илья Авербух и многие другие. Гости начали собираться с 19 часов вечера. Сначала Тарасова провела пресс-конференцию, затем состоялось шоу фигуристов, а после этого родные, близкие и коллеги именинницы собрались за шикарным столом, чтобы поднять бокал в ее честь.

За Вас! За ваших родителей!!! 🥂🥂🥂#Юбилей #ТатьянаТарасова #лучшийтренерназемле #ФигурноеКатание #Москва #СпасибоЗаВсе

A post shared by Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) on Feb 13, 2017 at 10:53am PST

Сама Татьяна Анатольевна тоже произносила тосты. Один их них был посвящен ее родителям — Анатолию Владимировичу и Нине Григорьевне Тарасовым. В свое время они сделали многое для того, чтобы маленькая Таня полюбила спорт и начала ежедневно выполнять разные упражнения. Видеозаписью, на которой легендарный тренер вспоминает близких людей, поделился ее любимый ученик Алексей Ягудин. Ранее он опубликовал трогательное поздравление в социальных сетях.

“Дорогая, любимая, непревзойденная! Спасибо за дверь, которую вы мне открыли в эту жизнь! За веру в меня! За то, что из “летающей табуретки” сделали олимпийского чемпиона! За то, что у меня есть две мамы! Просто за то, что вы есть. Люблю вас всем сердцем и желаю долгих лет, здоровья и счастья”, — написал Ягудин в своем микроблоге.

Стоит отметить, что в этот же день знаменитый спортсмен вышел на лед, чтобы порадовать Татьяну Анатольевну. Алексей Ягудин предстал в образе Андрея Миронова из культового фильма “Бриллиантовая рука”. Элегантные па и грациозные прыжки фигуриста были высоко оценены гостями вечера. Блистательный номер был и у Татьяны Навки и Романа Костомарова. Они продемонстрировали настоящую гармонию под композицию “Не отрекаются любя”. В свою очередь, Татьяна Тотьямина и Максим Маринин тоже изумили публику отточенными движениями. Пара выбрала другую, не менее известную песню — “Мне нравится” на стихи Марины Цветаевой.

Пользователи социальных сетей присоединились к многочисленным поздравлениям друзей и коллег звезды спорта. “Великая Татьяна Анатольевна, с днем рождения!”, “Здоровья на долгие годы”, “Человек-легенда”, “За прекрасную женщину! У нее есть все — работа, друзья, даже враги и талантливые ученики, которые ее боготворят! Жизнь кипит. И слава Богу”, — писали они.

A post shared by GUM (@gum_ru) on Feb 13, 2017 at 7:01am PST

A post shared by GUM (@gum_ru) on Feb 13, 2017 at 7:10am PST

A post shared by GUM (@gum_ru) on Feb 13, 2017 at 7:43am PST

A post shared by GUM (@gum_ru) on Feb 13, 2017 at 9:21am PST

A post shared by GUM (@gum_ru) on Feb 13, 2017 at 9:26am PST

A post shared by GUM (@gum_ru) on Feb 13, 2017 at 9:42am PST

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

ФОТО И ВИДЕО: Татьяна Тарасова с размахом отпраздновала юбилей (1)

ФОТО И ВИДЕО: Татьяна Тарасова с размахом отпраздновала юбилей
Праздник тренера прошел в самом сердце столицы. Пожелать Татьяне Анатольевне счастья, здоровья и всего наилучшего пришли ее коллеги, друзья и близкие. Среди гостей звезды спорта были Алла Пугачева, Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Вячеслав Зайцев, Илья Авербух и многие другие, пишет Starhit.

47-летняя Бледанс призналась, что сделала грудь (1)

47-летняя Бледанс призналась, что сделала грудь
Недавно поклонники Эвелины Бледанс, разглядывая фотографии актрисы в Инстаграме, заподозрили, что красотка сделала пластику груди, пишет “Комсомольская правда”.

Вручение европейской премии MTV пройдет в Лондоне впервые за 20 лет

MTV apdovanojimai, atlikėjas Psy
Церемония вручения европейской премии MTV будет проведена в Лондоне впервые более чем за 20 лет. Об этом сообщает "Би-би-си".

Гаррисона Форда могут лишить лицензии пилота из-за нарушения правил безопасности (2)

Гаррисона Форда могут лишить лицензии пилота из-за нарушения правил безопасности
Американский актер Харрисон Форд во время пилотирования частного самолета в калифорнийском аэропорту пролетел над самолетом с 110 пассажирами и шестью членами экипажа. Об этом сообщает NBC News.

Названы 69 самых эротических песен про секс (3)

Названы 69 самых эротических песен про секс
Музыкальное издание NME представило список из 69 наиболее эротических композиций.
Facebook друзья
Rambler's Top100