ФОТО И ВИДЕО: Татьяна Тарасова с размахом отпраздновала юбилей

13 февраля выдающемуся тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой исполнилось 70 лет. По этому поводу звезда спорта решила собрать своих друзей в ГУМе. Поздравить легендарную Татьяну Анатольевну пришли многие знаменитости, в том числе Алла Пугачева, Вячеслав Зайцев, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Навка, Илья Авербух и многие другие. Гости начали собираться с 19 часов вечера. Сначала Тарасова провела пресс-конференцию, затем состоялось шоу фигуристов, а после этого родные, близкие и коллеги именинницы собрались за шикарным столом, чтобы поднять бокал в ее честь.

За Вас! За ваших родителей!!! 🥂🥂🥂#Юбилей #ТатьянаТарасова #лучшийтренерназемле #ФигурноеКатание #Москва #СпасибоЗаВсе A post shared by Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) on Feb 13, 2017 at 10:53am PST

Сама Татьяна Анатольевна тоже произносила тосты. Один их них был посвящен ее родителям — Анатолию Владимировичу и Нине Григорьевне Тарасовым. В свое время они сделали многое для того, чтобы маленькая Таня полюбила спорт и начала ежедневно выполнять разные упражнения. Видеозаписью, на которой легендарный тренер вспоминает близких людей, поделился ее любимый ученик Алексей Ягудин. Ранее он опубликовал трогательное поздравление в социальных сетях.

“Дорогая, любимая, непревзойденная! Спасибо за дверь, которую вы мне открыли в эту жизнь! За веру в меня! За то, что из “летающей табуретки” сделали олимпийского чемпиона! За то, что у меня есть две мамы! Просто за то, что вы есть. Люблю вас всем сердцем и желаю долгих лет, здоровья и счастья”, — написал Ягудин в своем микроблоге.

Стоит отметить, что в этот же день знаменитый спортсмен вышел на лед, чтобы порадовать Татьяну Анатольевну. Алексей Ягудин предстал в образе Андрея Миронова из культового фильма “Бриллиантовая рука”. Элегантные па и грациозные прыжки фигуриста были высоко оценены гостями вечера. Блистательный номер был и у Татьяны Навки и Романа Костомарова. Они продемонстрировали настоящую гармонию под композицию “Не отрекаются любя”. В свою очередь, Татьяна Тотьямина и Максим Маринин тоже изумили публику отточенными движениями. Пара выбрала другую, не менее известную песню — “Мне нравится” на стихи Марины Цветаевой.

Пользователи социальных сетей присоединились к многочисленным поздравлениям друзей и коллег звезды спорта. “Великая Татьяна Анатольевна, с днем рождения!”, “Здоровья на долгие годы”, “Человек-легенда”, “За прекрасную женщину! У нее есть все — работа, друзья, даже враги и талантливые ученики, которые ее боготворят! Жизнь кипит. И слава Богу”, — писали они.

A post shared by GUM (@gum_ru) on Feb 13, 2017 at 7:01am PST

A post shared by GUM (@gum_ru) on Feb 13, 2017 at 7:10am PST

A post shared by Алла Пугачева. (@alla_pugacheva_forum) on Feb 13, 2017 at 12:11pm PST

A post shared by GUM (@gum_ru) on Feb 13, 2017 at 7:43am PST

Владимир Владимирович Познер на юбилее Татьяны Анатольевны Тарасовой на ГУМ-катке! #великийтренер #татьянатарасова A post shared by GUM (@gum_ru) on Feb 13, 2017 at 8:39am PST

A post shared by GUM (@gum_ru) on Feb 13, 2017 at 9:21am PST

A post shared by GUM (@gum_ru) on Feb 13, 2017 at 9:26am PST