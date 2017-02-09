ФОТО И ВИДЕО: Барак Обама отдохнул с миллиардером Ричардом Брэнсоном

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четверг, 9 февраля 2017 г. 13:38
Фотографии Барака Обамы, который осваивает кайтсерфинг в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона на Виргинских островах, вызвали бурную реакцию среди пользователей Twitter и Facebook, пишет “РИА Новости”.
Barackas Obama ir Richardas Bransonas
© AP / Scanpix

“После восьмилетнего президентского срока, который начался с исторического экономического кризиса, а закончился историческим поражением его партии, Барак Обама заслужил возможность на время отойти от дел. Но фото бывшего президента, сделанные во время его пляжного отдыха с миллиардером Ричардом Брэнсоном, спровоцировали тайфун смешанной реакции в соцсетях”, — пишет интернет-издание CNet.

Некоторым пользователям показалось, что Обама живет в какой-то другой Америке.

“Не то чтобы он совершенно этого не заслуживает, но, черт возьми, невозможно представить более отличающиеся друг от друга версии 2017 года, чем моя и Обамы”, — пишет журналистка Кендра Джеймс.

“Обама берет от жизни все, пока мир распадается на части”, — пишет ItsThingsInLife.

“Как будто он не был на каникулах половину своего президентского срока”, — напоминает Leftist Cuck.

“Твое лицо, когда ты наконец заблокировал телефонный номер Америки”, — пишет Тама Клои.

“Это фото — эквивалент смс-сообщения “У меня новый номер, кто это?”, отправленного Америке”, — пишет журналистка Дана Швартц.

“На случай, если вы думали, что Обама скучает по Америке”, — пишет AJ+.

Некоторые сравнили впечатления от этих фото с тем, что чувствуют пары после расставания, когда у одного из возлюбленных все хорошо, а у другого — наоборот.

“Барак Обама наслаждается жизнью, а я чувствую себя как ревнивая бывшая”, — шутит Секуайя Чейни в Facebook.

“Обама позирует для фото в духе “У меня все отлично!”, которые ты мелочно постишь после разрыва”, — пишет luckyturner.

Впрочем, некоторые пользователи Twitter искренне порадовались за американского президента.

“Твое лицо, когда ты наконец ушел с нервной работы, и тебе все говорят, что ты сияешь”, — пишет Элизабет Пирс.

Многие просто отметили, что “скучают по нему”.

“Барак Обама, мы рады, что вы отлично проводите время, но возвращайтесь, пожалуйста. Вы нужны нам. Чтобы не…не умерли или типа того”, — пишет snoeflakeginger.

Вместе с Брэнсоном Обама сейчас отдыхает на одном из островов, принадлежащих американскому миллиардеру. Накануне Брэнсон опубликовал на своем канале на YouTube ролик “Ричард против Барака”, в котором они соревнуются между собой на досках.

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ФОТО И ВИДЕО: Барак Обама отдохнул с миллиардером Ричардом Брэнсоном (3)

Barackas Obama ir Richardas Bransonas
Фотографии Барака Обамы, который осваивает кайтсерфинг в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона на Виргинских островах, вызвали бурную реакцию среди пользователей Twitter и Facebook, пишет “РИА Новости”.

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