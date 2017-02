ФОТО И ВИДЕО: Барак Обама отдохнул с миллиардером Ричардом Брэнсоном

“После восьмилетнего президентского срока, который начался с исторического экономического кризиса, а закончился историческим поражением его партии, Барак Обама заслужил возможность на время отойти от дел. Но фото бывшего президента, сделанные во время его пляжного отдыха с миллиардером Ричардом Брэнсоном, спровоцировали тайфун смешанной реакции в соцсетях”, — пишет интернет-издание CNet.

Некоторым пользователям показалось, что Обама живет в какой-то другой Америке.

2017 Obama vs. 2017 Me pic.twitter.com/pucnEoKNPk — Punch More Nazis (@KendraJames_) February 7, 2017

“Не то чтобы он совершенно этого не заслуживает, но, черт возьми, невозможно представить более отличающиеся друг от друга версии 2017 года, чем моя и Обамы”, — пишет журналистка Кендра Джеймс.

“Обама берет от жизни все, пока мир распадается на части”, — пишет ItsThingsInLife.

Obama is out here living his best life while the world crumbles. pic.twitter.com/EtsbsC9v5y— Bitch Problems 💁🏼 (@ItsThingsInLife) February 8, 2017