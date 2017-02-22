Увидев, что его снимают, министр нисколько не расстроился. Напротив, поняв, что его узнали, Джонсон широко улыбнулся журналистам. Чиновник часто бегает в лондонском парке Сент-Джеймс, который находится недалеко от его дома.

Иосиф Кобзон отрекся от гражданства ДНР Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон в очередной раз опроверг сообщения о наличии у него гражданства непризнанной Донецкой народной республики.

Киркоров предложил России отказаться от участия в "Евровидении" в Киеве Певец Филипп Киркоров предложил России отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве, сообщает Life.ru.

ФОТО: Глава британского МИДа Борис Джонсон бегает по городу в смешных трусах 52-летний глава британского МИДа Борис Джонсон был замечен журналистами в, мягко говоря, нетипичной для себя обстановке. Высокопоставленного чиновника засняли бегающим в парке в семейных трусах и смешной шапке. На Джонсоне также были большие синие наушники, сообщает Sun.

Том Хэнкс написал свою первую книгу - сборник историй о пишущих машинках Том Хэнкс, в актерской карьере которого было множество ролей - от космонавта до детектива, нашел себя в совершенно новом амплуа. Его первый писательский опыт будет представлен на суд публики 24 октября, когда выйдет его книга "Истории о незаурядных пишущих машинках".