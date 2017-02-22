ФОТО: Глава британского МИДа Борис Джонсон бегает по городу в смешных трусах

52-летний глава британского МИДа Борис Джонсон был замечен журналистами в, мягко говоря, нетипичной для себя обстановке. Высокопоставленного чиновника засняли бегающим в парке в семейных трусах и смешной шапке. На Джонсоне также были большие синие наушники, сообщает Sun.
Увидев, что его снимают, министр нисколько не расстроился. Напротив, поняв, что его узнали, Джонсон широко улыбнулся журналистам. Чиновник часто бегает в лондонском парке Сент-Джеймс, который находится недалеко от его дома.
Boris Johnson sports bizarre Hawaiian shorts, polo neck and headwear ensemble on run https://t.co/Ougyxwst7F pic.twitter.com/esnHQEJxvi— Natasha Clark (@NatashaC) February 21, 2017