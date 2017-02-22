ФОТО: Глава британского МИДа Борис Джонсон бегает по городу в смешных трусах

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rus.DELFI.lv
среда, 22 февраля 2017 г. 16:10
52-летний глава британского МИДа Борис Джонсон был замечен журналистами в, мягко говоря, нетипичной для себя обстановке. Высокопоставленного чиновника засняли бегающим в парке в семейных трусах и смешной шапке. На Джонсоне также были большие синие наушники, сообщает Sun.
Boris Johnson
© AFP/Scanpix

Увидев, что его снимают, министр нисколько не расстроился. Напротив, поняв, что его узнали, Джонсон широко улыбнулся журналистам. Чиновник часто бегает в лондонском парке Сент-Джеймс, который находится недалеко от его дома.

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ФОТО: Глава британского МИДа Борис Джонсон бегает по городу в смешных трусах (14)

Boris Johnson
52-летний глава британского МИДа Борис Джонсон был замечен журналистами в, мягко говоря, нетипичной для себя обстановке. Высокопоставленного чиновника засняли бегающим в парке в семейных трусах и смешной шапке. На Джонсоне также были большие синие наушники, сообщает Sun.

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