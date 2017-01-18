ФОТО: Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин сменила прическу

 (2)
SHOWTIME!
среда, 18 января 2017 г. 12:55
Супруга британского принца Уильяма снова привела в восторг светских обозревателей. СМИ, которые пристально следят за жизнью представителей королевской семьи, отмечают, что Кейт очень к лицу новая прическа.
© Vida Press

На первый взгляд изменения, возможно, и не бросаются в глаза, но все же очевидны - волосы герцогини теперь уложены так, что кажутся более объемными и пышными.

Как сообщает The Daily Mail, новую укладку Кейт продемонстрировала на состоявшемся 17 января в Лондоне благотворительном мероприятии, которое посетила вместе с мужем и его братом - принцем Гарри.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Бывшая жена обвинила Джигарханяна в изменах

Бывшая жена обвинила Джигарханяна в изменах
Бывшая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова дала первое интервью. Она обвинила народного артиста в том, что он изменял ей на протяжении 15 лет.

Наташу Королеву пустят в Киев в виде исключения (1)

Nataša Koroliova
Российская певица Наташа Королева, которую СБУ включила в список персон нон грата, сообщила в соцсетях, что не сможет поехать на похороны умершей 18 января бабушки, жившей в Киеве.

Стало известно, когда поженятся Бондарчук и Андреева

Фото vk.com
Журналисты узнали, когда поженятся Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Информацией поделились близкие друзья влюбленных.

Дмитрий Нагиев рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой

Дмитрий Нагиев рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой
Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, чья переписка с тогда еще не разведенной Ольгой Бузовой стала поводом для скандала, рассказал о своих отношениях со звездой телешоу "Дом-2".

ФОТО: Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин сменила прическу (2)

ФОТО: Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин сменила прическу
Супруга британского принца Уильяма снова привела в восторг светских обозревателей. СМИ, которые пристально следят за жизнью представителей королевской семьи, отмечают, что Кейт очень к лицу новая прическа.
Facebook друзья
Rambler's Top100