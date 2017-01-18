ФОТО: Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин сменила прическу

На первый взгляд изменения, возможно, и не бросаются в глаза, но все же очевидны - волосы герцогини теперь уложены так, что кажутся более объемными и пышными.

Как сообщает The Daily Mail, новую укладку Кейт продемонстрировала на состоявшемся 17 января в Лондоне благотворительном мероприятии, которое посетила вместе с мужем и его братом - принцем Гарри.