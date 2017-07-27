ФОТО: Гарик Харламов и Кристина Асмус перестали скрывать лицо дочери

Тем не менее, на страницах Гарика и Кристины время от времени появляются фотографии Анастасии, сделанные со спины.

А недавно супруги сделали своим поклонникам неожиданный сюрприз. Они опубликовали снимок девочки, на котором видно ее лицо. Правда на этом кадре наследница знаменитостей запечатлена в темных солнцезащитных очках, скрывающих ее глаза. Однако, несмотря на это, многие подписчики пары смогли как следует разглядеть девочку и отметили, что она очень похожа на свою красавицу-маму. Некоторые написали, что в малышке есть черты и от отца.

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Jul 22, 2017 at 5:27am PDT

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Jul 22, 2017 at 4:40am PDT