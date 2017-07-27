ФОТО: Гарик Харламов и Кристина Асмус перестали скрывать лицо дочери

Гарик Харламов и Кристина Асмус женаты уже около пяти лет. Их дочери Анастасии недавно исполнилось три года. Несмотря на то, что малышка уже достаточно подросла, звездные родители тщательно оберегают ее от внимания прессы. Они не показывают снимков дочки, на которых видно ее лицо, и стараются не рассказывать о ней во время интервью с журналистами, пишет “Домашний очаг”.
Тем не менее, на страницах Гарика и Кристины время от времени появляются фотографии Анастасии, сделанные со спины.
А недавно супруги сделали своим поклонникам неожиданный сюрприз. Они опубликовали снимок девочки, на котором видно ее лицо. Правда на этом кадре наследница знаменитостей запечатлена в темных солнцезащитных очках, скрывающих ее глаза. Однако, несмотря на это, многие подписчики пары смогли как следует разглядеть девочку и отметили, что она очень похожа на свою красавицу-маму. Некоторые написали, что в малышке есть черты и от отца.