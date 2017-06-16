ФОТО: Галкин показал, как загорает Пугачева

Алла Пугачева в последние годы стремится скрыть жизнь своей семьи подальше от любопытных глаз. Например, в Юрмале певица с мужем - шоуменом Максимом Галкиным - и детьми снимают виллу "Марта", где отдых зведных супругов и их детей скрыт от всех.
Неожиданно в роли папарацци выступил Галкин, опубликовав в соцсетях снимок загорающей на террасе виллы супруги. Как признался артист, снял он ее исподтишка. "Не любит, когда ее фотографируют", - пояснил Галкин.
Фотография вызвала множество восторженных откликов пользователей, которые восхищены тем, как в свои 68 выглядит Алла. Некоторые похвалили и ее мужа: "Правильно, женой надо гордиться и делать комплименты".