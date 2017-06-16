ФОТО: Галкин показал, как загорает Пугачева

Неожиданно в роли папарацци выступил Галкин, опубликовав в соцсетях снимок загорающей на террасе виллы супруги. Как признался артист, снял он ее исподтишка. "Не любит, когда ее фотографируют", - пояснил Галкин.

Фотография вызвала множество восторженных откликов пользователей, которые восхищены тем, как в свои 68 выглядит Алла. Некоторые похвалили и ее мужа: "Правильно, женой надо гордиться и делать комплименты".

Любимая загорает 😘 Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют 🤷🏻‍♂️ #аллапугачева #максимгалкин #отдых @alla_orfey

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 15, 2017 at 2:52am PDT







Семья! 👨‍👩‍👧‍👦❤️❤️❤️ #аллапугачева #елизаветагалкина #гарригалкин #максимгалкин #семья

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 15, 2017 at 9:12am PDT







Дамы с дюн! Женская дружба 💝#аллапугачева #лайма #максимгалкин #балтийскийпоцелуй @laima_vaikule_official @alla_orfey

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 3, 2017 at 7:09am PDT







Дети захотели посмотреть, как я бреюсь 😁#гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #дети

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on May 31, 2017 at 1:10am PDT





