ФОТО: Эротический снимок с топ-моделями раскритиковали за вульгарность

Lenta.ru
четверг, 26 января 2017 г. 07:52
Интернет-пользователи раскритиковали эротическую фотографию с моделями Беллой Хадид и Кендалл Дженнер, которую опубликовал в своем Instagram-аккаунте дизайнер и креативный директор марки Givenchy Рикардо Тиши.
Bella Hadid
© Vida Press nuotr.

На снимке 42-летний Тиши был изображен готовящимся поцеловать 20-летнюю Хадид в и одновременно обнимающим 21-летнюю Дженнер. Белла при этом сфотографирована в прозрачном топе, ее грудь заретуширована согласно правилам цензуры Instagram.

"Выход в свет с моими сексуальными птичками, горячий сэндвич", — подписал Тиши кадр.

A NIGHT OUT WITH MY SEXY BIRDS, HOT SANDWICH @kendalljenner @bellahadid @givenchyofficial #lemagnifique #aftershow

A photo posted by riccardotisci17 (@riccardotisci17) on Jan 22, 2017 at 8:11am PST

В комментариях к посту пользователи написали Тиши, что снимок выглядит вульгарно. В частности, многим не понравилась подпись. "Да уж, "горячий сэндвич" — выражение высокого пошиба", — написал один из юзеров.

Также фолловеры напомнили Тиши, что он придерживается гей-ориентации, в связи с чем, по их мнению, смелая фотография с девушками выглядит странно.

Отдельно досталось Хадид и Дженнер, которым попеняли, что они готовы делать эротические снимки при любой возможности.

Фотография, тем не менее, собрала более 45 тысяч лайков. Всего у Тиши 1,8 миллиона подписчиков.

Белла Хадид — манекенщица, дочь американского миллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида. Ее сестра Джиджи и брат Анвар также работают моделями, как в свое время и их мать, Иоланда Фостер. Белла была признана моделью года в 2016-м.

Кендалл Дженнер — модель, участница американского телешоу "Семейство Кардашьян", приходится сводной сестрой Ким Кардашьян.

Lenta.ru
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