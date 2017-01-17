ФОТО: Элвис жив. Конспирологи нашли еще одно "доказательство"

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Вести.Ru
вторник, 17 января 2017 г. 11:29
Некоторые фанаты Элвиса Пресли не верят, что их кумир умер. Они постоянно ищут (и часто находят) доказательства того, что король рок-н-ролла инсценировал свою смерть, чтобы прожить остаток дней в тишине и покое. Недавно Элвиса якобы видели и даже сфотографировали на праздновании 82-го дня рождения музыканта, сообщает Metro.
© Vida Press

Каждый год поклонники Пресли собираются почтить память кумира в поместье Грейсленд, штат Мемфис, где король рок-н-ролла встретил свою смерть. В этот раз фанаты звезды, которые отказываются верить в его гибель, опубликовали в соцсетях фотографию полного мужчины с седой бородой и в очках, заявив, что это и есть постаревший Элвис.

Администраторы страницы "Evidence Elvis Presley is Alive" ("Доказательства того, что Элвис Пресли жив") утверждают, что в последние годы жизни страдавший различными заболеваниями музыкант сильно располнел, в результате чего и умер. По крайней мере, согласно официальной точке зрения.

Никаких более убедительных доказательств своей теории конспирологи, правда, не приводят. Ранее сообщалось, что "выжившего" Элвиса обнаружили в одной сцен комедии "Один дома".

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ФОТО: Элвис жив. Конспирологи нашли еще одно доказательство
Некоторые фанаты Элвиса Пресли не верят, что их кумир умер. Они постоянно ищут (и часто находят) доказательства того, что король рок-н-ролла инсценировал свою смерть, чтобы прожить остаток дней в тишине и покое. Недавно Элвиса якобы видели и даже сфотографировали на праздновании 82-го дня рождения музыканта, сообщает Metro.

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