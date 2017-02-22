ФОТО: Елена Ваенга похвасталась стройными ножками на шпильках

Результаты работы над собой артистка публикует в социальных сетях. Ваенга уже демонстрировала подписчикам фотографии в купальнике, правда, прикрыла тело полупрозрачным пляжным платьем. Теперь же певица опубликовала снимок в нижнем белье - комбинации ярко-красного цвета. В тон и туфли на шпильке. Судя по снимку, даром Ваенга времени не теряет, а действительно трудится над собой.
Один из авторов проекта, актер и сценарист Марк Гэтисс, заявил, что нынешний сезон шоу вполне может оказаться последним. По словам Гэтисса, у исполнителя главной роли Бенедикта Камбербэтча слишком напряженный график, сообщает Sun.