ФОТО: Елена Ваенга похвасталась стройными ножками на шпильках

SHOWTIME!
среда, 22 февраля 2017 г. 11:29
Российская певица Елена Ваенга недавно заявила, что собирается всерьез заняться своей фигурой и похудеть, поставив конкретную цель - вес, который был у нее в возрасте 20 лет.
© Instagram nuotr.

Результаты работы над собой артистка публикует в социальных сетях. Ваенга уже демонстрировала подписчикам фотографии в купальнике, правда, прикрыла тело полупрозрачным пляжным платьем. Теперь же певица опубликовала снимок в нижнем белье - комбинации ярко-красного цвета. В тон и туфли на шпильке. Судя по снимку, даром Ваенга времени не теряет, а действительно трудится над собой.

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Feb 19, 2017 at 1:49pm PST

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Feb 14, 2017 at 11:56am PST

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Из-за скандала с беременной женой Вадим Казаченко лишился заработка (1)

Из-за скандала с беременной женой Вадим Казаченко лишился заработка
Популярный в 90-е года прошлого века эстрадный исполнитель Вадим Казаченко пожаловался, что лишился средств к существованию.

ФОТО: Елена Ваенга похвасталась стройными ножками на шпильках

ФОТО: Елена Ваенга похвасталась стройными ножками на шпильках
Российская певица Елена Ваенга недавно заявила, что собирается всерьез заняться своей фигурой и похудеть, поставив конкретную цель - вес, который был у нее в возрасте 20 лет.

Сериал "Шерлок" могут закрыть из-за занятости Камбербэтча

Foto: Kadrs no video/BBC
Один из авторов проекта, актер и сценарист Марк Гэтисс, заявил, что нынешний сезон шоу вполне может оказаться последним. По словам Гэтисса, у исполнителя главной роли Бенедикта Камбербэтча слишком напряженный график, сообщает Sun.

В Лос-Анджелесе скончалась мать Стивена Спилберга

В Лос-Анджелесе скончалась мать Стивена Спилберга
В Лос-Анджелесе на 98-м году жизни скончалась Лиа Адлер, мать известного американского режиссера Стивена Спилберга, пишет Hollywood Reporter.

Историк моды Александр Васильев покидает "Модный приговор" (6)

Aleksandras Vasiljevas
Известный историк моды Александр Васильев, на протяжении нескольких лет являвшийся ведущим популярной программы "Модный приговор", покидает проект.
Facebook друзья
Rambler's Top100