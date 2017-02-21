ФОТО: Дочь Сильвестра Сталлоне дебютировала на подиуме

"Мое первое шоу в рамках Недели моды в Лондоне! Огромное спасибо Topshop за этот невероятный опыт!" — написала девушка на своей странице в Instagram.

Сталлоне-младшая призналась, что наставницей для нее стала мать — бывшая модель Дженнифер Флавин.

My first London Fashion Week show🤗 thank you so much @topshop for this incredible experience 💗💗 A post shared by SISTINE STALLONE (@sistinestallone) on Feb 19, 2017 at 12:21pm PST

🌸 still feels like a dream #LFW A post shared by SISTINE STALLONE (@sistinestallone) on Feb 20, 2017 at 3:05pm PST

A post shared by SISTINE STALLONE (@sistinestallone) on Feb 14, 2017 at 3:18pm PST

A post shared by SISTINE STALLONE (@sistinestallone) on Feb 10, 2017 at 4:19pm PST

A post shared by SISTINE STALLONE (@sistinestallone) on Jan 26, 2017 at 3:13pm PST