ФОТО: Дочь Майкла Джексона снялась для обложки модного журнала

Lenta.ru
четверг, 23 февраля 2017 г. 10:11
Пэрис, дочь музыканта Майкла Джексона, приняла участие в фотосессии для обложки журнала о моде CR Fashion Book. Снимок издание опубликовало на своей странице в Instagram.
Paris Jackson
© Vida Press

Помимо участия в съемке, для которой 18-летняя американка прикрылась платьем синего цвета, она также дала интервью. В подготовке текстового материала участвовал кинорежиссер и актер Ли Дэниелс.

Кадр, сделанный для журнала, набрал более четырех тысяч лайков. Номер с Джексон будет доступен со 2 марта.

В январе сообщалось, что Джексон дала первое в своей жизни развернутое интервью изданию Rolling Stone, где заявила, что считает гибель отца преднамеренным убийством.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Точная причина его смерти пока не установлена, однако, по одной из версий, певец мог скончаться из-за передозировки пропофола. Пэрис — одна из трех его детей. У певца остались также сыновья Принс Майкл и Принс Майкл II. Опеку над ними взяла бабушка.

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