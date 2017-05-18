ФОТО: Для свадьбы Пиппы Миддлтон построили "замок" из стекла

Свадьба 33-летней Пиппы Миддлтон и 44-летнего финансиста Джеймса Мэтьюса состоится 20 мая. Именно жених оплатил строительство стеклянной оранжереи, в которой после торжественной части будут веселиться гости, и она обошлась ему в 116 тысяч евро, пишет Daily Mail.

Сообщается, что на венчание в церкви приглашены около 100 гостей из числа родни и близких, а вот на вечеринку в поместье прибудет уже около 300.