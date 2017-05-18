ФОТО: Для свадьбы Пиппы Миддлтон построили "замок" из стекла

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четверг, 18 мая 2017 г. 09:51
Для свадебного торжества сестры Кейт Миддлтон Филиппы в поместье их родителей Майкла и Кэрол Миддлтон в Беркшире возвели огромный стеклянный павильон.
© Vida Press

Свадьба 33-летней Пиппы Миддлтон и 44-летнего финансиста Джеймса Мэтьюса состоится 20 мая. Именно жених оплатил строительство стеклянной оранжереи, в которой после торжественной части будут веселиться гости, и она обошлась ему в 116 тысяч евро, пишет Daily Mail.

Сообщается, что на венчание в церкви приглашены около 100 гостей из числа родни и близких, а вот на вечеринку в поместье прибудет уже около 300.

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