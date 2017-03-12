ФОТО: Дима Билан побрился налысо, бросив вызов слухам о страшной болезни

В своем “инстаграме” 35-летний певец Дима Билан опубликовал фото, на котором предстал в новом образе — с обритой головой. С шевелюрой артист расстался ради съемок нового клипа “Лабиринты”, которые пройдут в Норвегии. Решение Билана побриться налысо — это своего рода вызов тем, кто распространяет слухи о якобы смертельной болезни артиста.
Напомним, врачи диагностировали Диме Билану три грыжи на позвоночнике, которые зажимают нерв и вызывают сильные боли. Несмотря на то что медики настаивают на хирургической операции, певец выбрал консервативное лечение. В интервью Билан признался, что испытывал в последнее время адские боли: у него немели руки и он не мог спать.