Напомним, врачи диагностировали Диме Билану три грыжи на позвоночнике, которые зажимают нерв и вызывают сильные боли. Несмотря на то что медики настаивают на хирургической операции, певец выбрал консервативное лечение. В интервью Билан признался, что испытывал в последнее время адские боли: у него немели руки и он не мог спать.

В своем “инстаграме” 35-летний певец Дима Билан опубликовал фото, на котором предстал в новом образе — с обритой головой. С шевелюрой артист расстался ради съемок нового клипа “Лабиринты”, которые пройдут в Норвегии. Решение Билана побриться налысо — это своего рода вызов тем, кто распространяет слухи о якобы смертельной болезни артиста.

ФОТО: Дима Билан побрился налысо, бросив вызов слухам о страшной болезни В своем “инстаграме” 35-летний певец Дима Билан опубликовал фото, на котором предстал в новом образе — с обритой головой. С шевелюрой артист расстался ради съемок нового клипа “Лабиринты”, которые пройдут в Норвегии. Решение Билана побриться налысо — это своего рода вызов тем, кто распространяет слухи о якобы смертельной болезни артиста.

Виторгана удивил брак сына с Собчак Актер Эммануил Виторган признался, что брак сына Максима с телеведущей Ксенией Собчак стал для него полной неожиданностью. Артист безумно рад появлению на свет внука Платона.

Елена Летучая вмешалась в скандал с Ренатой Литвиновой: стыдно за всех Елена Летучая не осталась в стороне от нашумевшего скандала, связанного с высказываниями Ренаты Литвиновой и Владимира Познера в эфире шоу “Минута славы”. Не так давно зрители увидели выпуск, в котором судьи негативно отреагировали на номер танцора Жени Смирнова, пишет “7 дней”.

Виктория Дайнеко рассталась с мужем после двух лет брака “Если людям суждено быть вместе, они будут вместе”, — откровенничала Виктория Дайнеко в интервью сразу после свадьбы с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. Певица и музыкант поженились спустя полгода после знакомства: предложение руки и сердца Дмитрий сделал девушке в День всех влюбленных.