ФОТО: Девушка Роналду снова спровоцировала слухи о беременности

Джорджина Родригес - нынешняя подруга футболиста Криштиану Роналду - попала на снимки парацци, которые снова подняли волну слухов о беременности.
Звезда футбола сейчас отдыхает на Ибице с Джорджиной и со своей семьей - матерью и тремя детьми. Именно там были сделаны снимки, на которых видны изменения в фигуре девушки. Правда, некоторые пользователи полагают, что Родригес просто немного набрала вес.
Первые сообщения о беременности Джорджины появились в СМИ в мае этого года, когда Роналду опубликовал в соцсетях их совместный снимок. Тогда мать спортсмена опровергла домыслы о пополнении в семействе. А в июне стало известно, что футболист стал отцом уже трех детей - суррогатная мать родила ему близнецов Еву и Матео, которые стали младшими сестрой и братом семилетнему Криштиану-младшему.