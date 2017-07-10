ФОТО: Девушка Роналду снова спровоцировала слухи о беременности

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понедельник, 10 июля 2017 г. 13:28
Джорджина Родригес - нынешняя подруга футболиста Криштиану Роналду - попала на снимки парацци, которые снова подняли волну слухов о беременности.
© Vida Press

Звезда футбола сейчас отдыхает на Ибице с Джорджиной и со своей семьей - матерью и тремя детьми. Именно там были сделаны снимки, на которых видны изменения в фигуре девушки. Правда, некоторые пользователи полагают, что Родригес просто немного набрала вес.

Первые сообщения о беременности Джорджины появились в СМИ в мае этого года, когда Роналду опубликовал в соцсетях их совместный снимок. Тогда мать спортсмена опровергла домыслы о пополнении в семействе. А в июне стало известно, что футболист стал отцом уже трех детей - суррогатная мать родила ему близнецов Еву и Матео, которые стали младшими сестрой и братом семилетнему Криштиану-младшему.

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❤️️

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Blessed

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So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 29, 2017 at 10:09am PDT

👏❤️️

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ФОТО: Девушка Роналду снова спровоцировала слухи о беременности

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