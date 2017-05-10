ФОТО: "Девушка Бонда" стала бездомной и прозябает с семьей в мотеле

Delfi.ua
среда, 10 мая 2017 г. 11:05
Американская актриса Лана Вуд, известная по роли в фильме "Бриллианты навсегда" - одной из частей бондианы, делит с большой семьей крохотную комнату в дешевом мотеле. На большее у них нет средств.
© Vida Press

Как сообщает Inside Edition, 71-летняя актриса живет в небольшой комнате в мотеле в пригороде Лос-Анджелеса со своей дочерью Эван, ее мужем, тремя внуками и двумя собаками. По словам Вуд, сложнее всего приходится детям, у которых совсем нет личной жизни.

Тяжелую ситуацию усугубляет болезнь дочери актрисы - у Эван диагностирована лимфома Ходжкина, лечение заболевания пока не принесло ожидаемых результатов, а дальнейшая терапия требует больших средств. В деньгах на лечение нуждается и сама Лана Вуд, которой нужно сделать две операции по замене коленного сустава.

Как пишут СМИ, еще шесть лет назад жизнь актрисы была благополучной, однако в какой-то момент предложений о работе стало все меньше, счета росли, а потом внезапно заболела дочь. "Я не предполагала, что буду встречать старость больной и бездомной, - рассказала Вуд в интервью Fox News. - К сожалению, это может случиться с каждым".

Лана Вуд - дочь иммигрантов из России Николая Захаренко и Марии Зудиловой и сестра очень известной в свое время актрисы Натали Вуд, погибшей при неясных обстоятельствах в 1981 году. Лана, в отличие от сестры, была не столь востребована в Голливуде. После роли в одной из частей бондианы ей доставались преимущественно эпизодические роли и работа в низкобюджетных лентах.

Друг актрисы Грегор Гиллеспи хочет помочь Лане и организовал для нее сбор средств на специальном портале GoFundMe. Он надеялся собрать хотя бы 10 тысяч долларов, однако к настоящему моменту сумма пожертвований достигла уже почти 29 тысяч.

Delfi.ua
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