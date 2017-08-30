ФОТО: Бритни Спирс показала фото без макияжа

Американская певица Бритни Спирс показала несколько своих фотографий, где она изображена без макияжа.
По словам Спирс, когда она не прихорашивается для своих шоу, то выглядит именно так – "по-настоящему" и "не гламурно".
"Я называю этот вид "Мой утренний кофе дома", – добавила она.
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