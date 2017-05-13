ФОТО: Бритни Спирс похвасталась спортивной фигурой

СМИ подсчитали стоимость свадьбы сестры герцогини Кембриджской Кэтрин – Пиппы Миддлтон. Как передает Mirror, торжества могут обойтись в £250 тыс. Это в 15 раз больше средних расходов на свадебную церемонию в Великобритании.
Когда самая многодетная и образцовая пара Голливуда, Брэд Питт и Анджелина Джоли, заявила о разводе, миллионы поклонников были потрясены и опечалены. Теперь, спустя восемь месяцев, осведомленные источники The Hollywood Reporter осторожно сообщили, что еще не все потеряно. Как утверждается, Питт и Джоли, не растерявшие чувств друг к другу, тайно бегают на свидания.