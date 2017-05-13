"Вернулась в зал. Растяжка и бег без конца", — указала Спирс в подписи к кадрам. Всего на страницу звезды подписаны более 16,6 миллиона пользователей. Снимки набрали более 404 тысяч лайков.

ФОТО: Бритни Спирс похвасталась спортивной фигурой Американская певица Бритни Спирс опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографии из спортивного зала. На снимках знаменитость продемонстрировала свою физическую форму и растяжку.

СМИ подсчитали стоимость свадьбы сестры Кейт Миддлтон СМИ подсчитали стоимость свадьбы сестры герцогини Кембриджской Кэтрин – Пиппы Миддлтон. Как передает Mirror, торжества могут обойтись в £250 тыс. Это в 15 раз больше средних расходов на свадебную церемонию в Великобритании.

Беременной участнице "Евровидения" сделали предложение в прямом эфире Македонская участница конкурса "Евровидение-2017", который в эти дни проходит в Киеве, Яна Бурческа получила предложение руки и сердца в прямом эфире , сообщает Gazeta.ru со ссылкой на "Би-би-си".

Как выглядит вилла Аллы Пугачевой в Юрмале? Наступающее лето российская певица Алла Пугачева и ее семья снова проведут в Юрмале, пишет StarHit. И снова на вилле "Марта".