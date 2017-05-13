ФОТО: Бритни Спирс похвасталась спортивной фигурой

Lenta.ru
суббота, 13 мая 2017 г. 15:10
Американская певица Бритни Спирс опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографии из спортивного зала. На снимках знаменитость продемонстрировала свою физическую форму и растяжку.
Britney Spears
© Vida Press

"Вернулась в зал. Растяжка и бег без конца", — указала Спирс в подписи к кадрам. Всего на страницу звезды подписаны более 16,6 миллиона пользователей. Снимки набрали более 404 тысяч лайков.

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Apr 30, 2017 at 4:36pm PDT

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