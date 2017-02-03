Фото беременной Бейонсе поставило рекорд по количеству лайков

NEWSru.com
пятница, 3 февраля 2017 г. 12:41
Публикация в Instagram знаменитой американской певицы Бейонсе, в которой она сообщила о своей второй беременности двойней, сопроводив пост фотографией в нижнем белье, поставил рекорд этой соцсети, сообщает The Daily Mail.
© Vida Press

На данный момент запись собрала уже более 7,5 миллиона лайков, и количество отметок "Нравится" продолжает стремительно расти.

A photo posted by Beyoncé (@beyonce) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST

Ранее обладательницей рекорда в Instagram считалась певица Селена Гомес, чей снимок c бутылкой "Кока-колы" набрал более 6,3 млн лайков.

В посте Бейонсе говорится: "Мы хотим поделиться нашей любовью и счастьем. Мы были благословлены сразу дважды". "Мы невероятно рады, что в нашей семье станет на два человека больше, и мы благодарны за ваши добрые пожелания", - написала певица.

У 35-летней Бейонсе и ее мужа рэпера Шона Кори Картера, более известного под псевдонимом Jay-Z, уже есть пятилетняя дочь.

NEWSru.com
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