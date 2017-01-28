ФОТО: Беременная Полина Гагарина показала шпагат а-ля Волочкова

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SHOWTIME!
суббота, 28 января 2017 г. 16:28
Российская певица Полина Гагарина, которая, по подсчетам СМИ, весной снова станет мамой, показала курортный шпагат в бикини в стиле Анастасии Волочковой.
© RIA/Scanpix

Снимок Полина, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, опубликовала в соцсетях, отметив, что не претендует на лавры Волочковой, но очень старалась.

На лавры Анастасии я, конечно же, не претендую, но очень старалась... как смогла💙☉ 📷by @isxakov #полинагагарина #гагаринапоехали #шпагатГагариной #conradxmaldives16 @Conrad_Maldives

A photo posted by Polina Gagarina (@gagara1987) on Jan 27, 2017 at 2:03am PST

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