Снимок Полина, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, опубликовала в соцсетях, отметив, что не претендует на лавры Волочковой, но очень старалась.

ФОТО: Никита Джигурда показал подросшую дочь Похоже, Никита Джигурда и сам устал от бесконечных скандалов, которые устраивает везде, где появляется. Например, на программе “Прямой эфир” провоцировал на драку ее ведущего Бориса Корчевникова, а Андрей Малахов после съемок передачи с Джигурдой подумывает даже освятить студию, пишет “7 дней”.

ФОТО: Беременная Полина Гагарина показала шпагат а-ля Волочкова Российская певица Полина Гагарина, которая, по подсчетам СМИ, весной снова станет мамой, показала курортный шпагат в бикини в стиле Анастасии Волочковой.

ВИДЕО: Тейлор Свифт и Зейн Малик выпустили клип для сиквела "50 оттенков серого" Американская певица Тейлор Свифт и британский исполнитель Зейн Малик сняли музыкальное видео на композицию I Don't Wanna Live Forever, стилизованное под фильм "50 оттенков серого".

ВИДЕО: Беременная Ирина Шейк снялась в рекламе Bally Российская модель Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании торгового дома Bally. Она представила новую коллекцию одежды на весенне-летний сезон. Съемки проходили в Нью-Йорке, автором снимков стал американский фотограф Грегори Харрис.