ФОТО: Беременная Полина Гагарина показала шпагат а-ля Волочкова

Похоже, Никита Джигурда и сам устал от бесконечных скандалов, которые устраивает везде, где появляется. Например, на программе “Прямой эфир” провоцировал на драку ее ведущего Бориса Корчевникова, а Андрей Малахов после съемок передачи с Джигурдой подумывает даже освятить студию, пишет “7 дней”.
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании торгового дома Bally. Она представила новую коллекцию одежды на весенне-летний сезон. Съемки проходили в Нью-Йорке, автором снимков стал американский фотограф Грегори Харрис.