ФОТО: Антонио Бандерас заметно постарел

SHOWTIME!
пятница, 21 апреля 2017 г. 14:38
Последние снимки одного из самых привлекательных испанских актеров, покоривших Голливуд, заставили его поклонников поволноваться - Антонио Бандерас заметно постарел.
Antonio Banderas
© Vida Press

Совсем недавно таблоиды сообщали о проблемах со здоровьем 56-летнего актера - по данным СМИ, в начале этого года Антонио Бандерас пережил сердечный приступ. Сам он, правда, поспешил успокоить поклонников, заверив, что никаких серьезных проблем у него нет.

Даже если и так, на последних фотографиях Бандерас выглядит уже не моложавым мачо, а мужчиной средних лет на пороге пожилого возраста - с темными кругами под глазами, увядающей кожей и седой бородой.

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