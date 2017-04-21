ФОТО: Антонио Бандерас заметно постарел

Совсем недавно таблоиды сообщали о проблемах со здоровьем 56-летнего актера - по данным СМИ, в начале этого года Антонио Бандерас пережил сердечный приступ. Сам он, правда, поспешил успокоить поклонников, заверив, что никаких серьезных проблем у него нет.

Даже если и так, на последних фотографиях Бандерас выглядит уже не моложавым мачо, а мужчиной средних лет на пороге пожилого возраста - с темными кругами под глазами, увядающей кожей и седой бородой.