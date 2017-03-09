Особенно внимательные интернет-пользователи не могли не заметить, что стена за Ани немного “поплыла”, а руки стали непропорциональными. Но все потенциальные критики тактично решили промолчать, уступив место в комментариях восхищенным поклонникам.

ФОТО: Ани Лорак заподозрили в использовании фотошопа В Инстаграме Ани Лорак появилось несколько свежих кадров. На фотографиях, сделанных 6 марта, исполнительница запечатлена в шикарном платье по фигуре. Наряд сидит на певице безукоризненно, но сложно поверить в то, что у артистки и правда может быть настолько узкая талия, пишет Woman.

Акула "попросила" дайвера вытащить из нее нож Инструктор по дайвингу помог акуле на Каймановых островах, вытащив у нее из головы 30-сантиметровый нож. Случай, видео которого появилось в сети, произошел на прошлой неделе во время погружения группы дайверов рядом с островом Кайман Брак.

СМИ: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отложили развод Голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отложили развод, сообщает People со ссылкой на источники.

Муж Скарлетт Йоханссон предложил ей отозвать заявление о разводе Супруг американской актрисы Скарлетт Йоханссон, журналист французского происхождения Ромен Дориак попросил ее отозвать заявление о разводе в интересах двухлетней дочери. Об этом сообщает People со ссылкой на заявление Дориака, оказавшееся в распоряжении журнала.