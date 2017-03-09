ФОТО: Ани Лорак заподозрили в использовании фотошопа

В Инстаграме Ани Лорак появилось несколько свежих кадров. На фотографиях, сделанных 6 марта, исполнительница запечатлена в шикарном платье по фигуре. Наряд сидит на певице безукоризненно, но сложно поверить в то, что у артистки и правда может быть настолько узкая талия, пишет Woman.
Особенно внимательные интернет-пользователи не могли не заметить, что стена за Ани немного “поплыла”, а руки стали непропорциональными. Но все потенциальные критики тактично решили промолчать, уступив место в комментариях восхищенным поклонникам.